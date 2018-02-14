Китайский кроссовер Geely Atlas подорожал в России на 20 тысяч рублей

Эксперты осуществили мониторинг цен на российском авторынке и выяснили, что китайский кроссовер Geely Atlas поднялся в цене на 20 000 рублей. Удорожание затронуло все версии данного автомобиля.

За стандартный вариант исполнения Geely Atlas, подкапотное пространство которого занимает 2-литровый 139-сильный мотор, работающий в тандеме с МКПП, теперь придется выложить от 1 049 990 рублей. За Geely Atlas Comfort автолюбители отдадут 1 149 900 рублей, а топовая версия обойдется в 1 409 990 рублей. За такие деньги россиянам доступен полноприводный кроссовер, оснащенный 2,4-литровым двигателем с отдачей в 149 «лошадок», который функционирует в паре с АКПП.

По словам специалистов, за первое полугодие текущего года российские продажи Geely достигли отметки в 1051 экземпляр (-3%). Интересно, что на долю кроссовера приходится примерно половина названного объема.