Эксперты рассказали об изменениях в седане LADA Vesta Exclusive

Продажи LADA Vesta Exclusive начались в конце лета прошлого года, а за первый месяц продаж дилерам удалось сбыть 70 штук данного авто. Сообщается, что за 10 месяцев версии такого автомобиля подвергались изменениям инженерами «АвтоВАЗ».

LADA Vesta Exclusive оснастили дисковыми тормозами задних колес, центральным подлокотником с 12-вольтовой розеткой и интерфейсом USB, трехуровневой системой подогрева передних кресел, обогревом задних сидений и задним подлокотником с подстаканниками. Под капотом «эксклюзивной» версии LADA Vesta разместился 1,8-литровый агрегат, работающий в тандеме с роботизированной КПП AMT 2.0.

Кроме всего, автомобиль обзавелся доработанными уплотнителями моторного отсека и традиционными серыми дверными ручками, которые пришли на смену хромированным. Также в бардачке у LADA Vesta Exclusive можно заметить органайзер и подстаканник.