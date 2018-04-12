В России вновь дорожают автомобили

В июле текущего года были упразднены льготы на ввоз автомобильных комплектующих для российских автозаводов, что сказалось на повышении сбора на импортные запчасти. Это стало причиной общего удорожания автомобилей.

Сообщается, что в течение первых шести месяцев в РФ цены на машины подросли на 7,4%, а наибольшее подорожание было отмечено экспертами в феврале нынешнего года (+4,5%). Автомобилестроители и дилеры объясняют данный факт возрастанием утилизационного сбора и ставок пошлин на ввозимые авто. Интересно, что самый большой рост затронул массовый сегмент машин, обладающих моторами от 1,6 до 2,5 литра.

Повышение цен осуществляли не только массовые бренды, но и премиальные марки. В 2018 году подскочили цены на авто от Audi, BMW и несколько раз изменялся прайс на Mercedes-Benz. Изменились цены и на Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Ferrari. По словам экспертов, средняя стоимость авто в РФ подросла на 59%.