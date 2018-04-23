LADA Vesta и Largus оказались самыми ликвидными моделями «АвтоВАЗ»

Эксперты сервиса CarPrice составили рейтинг самых востребованных в РФ автомобилей, которые меньше всего обесцениваются после 3-летней эксплуатации. В модельном ряду LADA по этому показателю лидируют Vesta и Largus.

При составлении рейтинга брались реальные цены подержанных машин, а оценка падения цены производилась, отталкиваясь от стоимости в первый год эксплуатации. Затем это значение сравнивалось с ценниками на ту же модель после года, двух и трёх лет владения.

Для российского бренда LADA наиболее ликвидной моделью была признана LADA Vesta, которая обесценивается на 6,3%. В сводном рейтинге она уступает только Renault Logan второй генерации, который теряет в стоимости всего 1,3%.

Вторую позицию среди LADA и девятое место в целом заполучила LADA Largus, которая после трёх лет эксплуатации становится дешевле на 18,7%. Помимо этого, в перечень попали LADA Priora (-19,4%), LADA Granta (-28,3%), LADA Kalina (-30,9%) и LADA 4x4 (38,1%).