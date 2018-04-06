«Самый унылый праздничный цвет»: В сети «унизили» юбилейный УАЗ «Буханка»

Российский автопроизводитель УАЗ представил новую модель 2206, которую в стране знают как «Буханку». Производство лимитированной серии приурочили к 60-летнему юбилею автомобиля, однако пользователи сети «унизили» новинку.

На официальном сайте УАЗ появилась информация о новом УАЗ-2206, который разработали в честь юбилея модели. Автомобиль признан уникальным примером долголетия и любви народа к отечественному автопрому. Стоимость новинки составит 757 700 рублей.

Особенностью ограниченной серии «Буханки» стал праздничный окрас кузова: белые крыша и верхняя часть бортов, а остальное серо-зеленого цвета. Также авто оснастят белыми дисками на 16 дюймов, новые форточки, систему подогрева кресел и неразрезные мосты. Ключ станет универсальными, поэтому водитель сможет открывать и заводить авто.

Пользователи сети высмеяли новинку и с сарказмом прокомментировали цвет модели: «Это самый унылый «праздничный» цвет, который я когда-либо видел!». Автолюбители отметили, что 60-летние машины должны стоить менее 500 000 рублей.