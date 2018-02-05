Китайские автопроизводители намерены завоевать российский рынок

Китайские автомобильные компании заявили, что намерены освоить рынок Европы и укрепить свои позиции в РФ. Однако эксперты уверены, что планы по завоеванию европейского рынка обречены на провал.

Европейцы выбирают преимущественно проверенные бренды, поэтому вряд ли их заинтересуют детища китайского автопрома. Тем более, что машины китайского производства в ЕС облагаются высокими налогами.

Что касается российского рынка, то на нём марки родом из Поднебесной вполне могут найти клиентов. Причём уже сегодня такие машины довольно популярны у россиян. В течение десяти лет жители этой страны приобрели порядка 500 000 китайских автомобилей.

С другой стороны, у китайцев довольно много европейских и корейских конкурентов, которые могут предложить качественную продукцию по невысокой цене. Китайский автопром не готов нести дополнительные расходы, поэтому конкуренты могут и обойти его.

Кроме того, довольно высока конкуренция между разными китайскими марками, которых вскоре может остаться не более 10. Эксперты прогнозируют в ближайшем будущем увеличение доли китайских машин на рынке РФ до 10-15%.