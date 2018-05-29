В Воронеже внимание водителей привлек Volkswagen с выгнутыми колесами

В Воронеже на улице Остужева водителей удивил Volkswagen, колеса которого были выгнуты под необычным углом. Пользователи Сети начали бурно обсуждать такой тюнинг.



Снимком необычного автомобиля поделилась местная жительница Ольга. В комментарии к фотографии девушка высказала свое искреннее удивление и спросила у других пользователей, «как можно ездить на таких выгнутых колёсах?».

Некоторые подумали, что такой тюнинг необходим для дрифта, однако данную теорию опровергли автолюбители. По словам специалистов, выгнутые колёса свидетельствуют о том, что владелец авто увлекается так называемой стэнс-культурой.

Стэн это направление, бытующее у любителей автомобильного тюнинга. Специалисты такого профиля работают с колёсами и дорожным просветом. Главной целью тюнинга является необычный внешний вид транспортного средства.