«АвтоВАЗ» не будет выпускать LADA Priora

Недавно появилась новость о том, что «АвтоВАЗ» намерен продолжить производство LADA Priora, поэтому продлит ОТТС модели. Теперь стало известно, что информация была ошибочной, а сертификат был ошибкой системы.

О том, что «АвтоВАЗ» не намерен выпускать больше LADA Priora свидетельствует кузов, собранный 13 июля. Авто с надписью «Последний!» соберут на следующей недели. В результате в этом году компания соберет лишь 7 000 единиц, а затем снимет модель с производства.

Причиной появления ложной информации стал полученный ОТТС, который продлили. Оказалось, что это произошло из-за ошибки системы сертификационного органа, и он был продлен автоматически.

Примечательно, что полученный ОТТС содержал ряд изменений в LADA Priora. Согласно новому документу авто получил бы форсунки Continental и Delphi, а также разрешение использовать бензин АИ-92.

«АвтоВАЗ» воздержался от комментариев ситуации, поэтому остается ждать продолжится ли выпуск модели или будет полностью остановлен.