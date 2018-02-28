Эксперты назвали самые доходные немецкие бренды в России

Автоэксперты поделились рейтингом доходов немецких автопроизводителей в России за первые пять месяцев 2018 года. Возглавил список самых доходных немецких брендов на авторынке РФ Mercedes-Benz.

В период с января по май Mercedes-Benz заработали в России 60 млрд рублей. Примечательно, что доход в 26,6 млрд рублей обеспечили автомобили GLE-Класса, несмотря на тираж в 561 автомобиль.

Второе место среди самых доходных немецких брендов в России занял BMW. За первые пять месяцев официальным дилерам удалось заработать 43,3 млрд рублей. Наибольший доход автопроизводителю принес кроссовер BMW X5, благодаря продажам в 1 761 экземпляр марка заработала 7,4 млрд рублей.

Тройку лидеров в России замкнул Audi. Доход немецкого автобренда в РФ за первые пять месяцев 2018 года составил 19,2 млрд рублей. Наибольшую выручку производителю принесла Audi Q7. В период с января по май текущего года в России было приобретено 1 484 единицы, что обеспечило заработок в 6,6 млрд рублей.