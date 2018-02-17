Детройтский автосалон с 2020 года могут перенести на июль

Ещё в марте нынешнего года появилась информация о том, что сроки проведения Детройтского автосалона могут быть перенесены. К настоящему моменту стали известны официальные данные.

Как пишет The Detroit News со ссылкой на главу Ассоциации автодилеров Детройта 24 июля нынешнего года будет озвучено окончательное решение о переносе даты проведения мотор-шоу. Такое решение связано с тем, что его популярность в последние годы снизилась.

На сегодняшний день специалисты оценивают наиболее перспективный период для американской автовыставки. Организаторы ведут переговоры с мировыми автопроизводителями, чтобы выработать стратегию, которая принесёт больше выгоды обеим сторонам.

Напомним, впервые Детройтский автосалон состоялся в январе 1899 года, с тех пор время его проведения не менялось. Однако из-за возросшей конкуренции с выставкой потребительской электроники CES заставила организаторов искать новые сроки проведения автошоу. Скорее всего, Детройтский автосалон перенесут на июнь.

Кроме того, мероприятие может сменить своё название, о чем заявлял исполнительный директор Ассоциации автодилеров Детройта. К настоящему времени было предложено порядка 10 вариантов. В следующем году мотор-шоу пройдёт в привычные сроки, однако многие крупные компании приняли решение проигнорировать его.