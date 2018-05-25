Эксперты назвали ТОП-5 лучших кроссоверов для современных девушек

Производители автомобилей не акцентируют внимание на том, кто будет пользоваться их продукцией. Именно поэтому автоэксперты решили проанализировать все предлагаемые автомобили и выделили 5 моделей, которые идеально пойдут слабому полу.

Наиболее подходящим автомобилем для девушек специалисты назвали Toyota RAV4. Под капот автомобиля производитель поставил двигатель объемом на 2 и 2,2 литра. Стоимость модели начинается от 1 миллиона 450 тысяч рублей.

На второе место было решено поставить Toyota C-HR. Однако по дизайну эта модель явно превосходит Toyota RAV4. Цена этого автомобиля – 1 миллион 300 тысяч рублей.

Nissan Juke отдали третье место. Примечателен этот автомобиль своим необычным дизайном. За него придется отдать от 1 миллиона 130 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Также эксперты выделили автомобили Mitsubishi ASX и Peugeot 3008. Несмотря на то, что последний автомобиль очень похож на гоночный, эксперты считают, что он отлично подойдет женщинам.