Составлен ТОП-5 самых ярких и ожидаемых автоновинок 2018 года

Эксперты рассказали о пяти самых ярких автомобильных новинок, представленных в первом полугодии. Рейтинг возглавил корейский фастбек Kia Stinger.

Во время анонса Kia Stinger спровоцировал большой ажиотаж, ведь корейская марка замахнулась на конкуренцию с Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe. Новинка получила под капот 3,3-литровый турбомотор V6, способный развивать 255 лошадиных сил. Модель также доступна с 2,2-литровым 220-сильным «дизелем».

На второй строчке расположился комфортный японский седан Toyota Camry, который сконструировали на новой платформе TNGA.

Третью позицию заполучил KIA Ceed, в разработке которого принимали участие европейские специалисты. Модель может порадовать хорошим оснащением, большим выбором двигателей и комфортным салоном.

Французский лифтбек Peugeot 508 разместился на четвёртой позиции. Новинка способна конкурировать с Audi A4 и Volkswagen Passat благодаря выразительному дизайну и широкой гаммой силовых агрегатов.

На пятом месте оказался кроссовер Renault Duster, который прибавил в длину и получил более современный салон. Под капотом автомобиля могут устанавливаться 1,5-литровые дизельные моторы мощностью 90 или 110 «лошадок», а также 2,0-литровый 145-сильный «атмосферник».