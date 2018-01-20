В России открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe

Британские машиностроители вывели на рынок России вседорожник Range Rover SV Coupe. Автомобиль в РФ доступен по предзаказу ограниченным тиражом. Известны технические подробности новинки.

В России по предзаказу доступно кросс-купе Range Rover SV Coupe. Продажей новинки занимается компания Carcade. Ценник автомобиля не разглашается, но эксперты полагают, что британцы продают вседорожник в РФ не менее чем за 18 млн рублей.

Кросс-купе Range Rover SV Coupe выйдет на рынок ограниченной серией в 999 автомобилей. Для российских клиентов производитель выделил 90 единиц новинки.

По габаритам модель Range Rover SV Coupe аналогична стандартному кроссоверу. При этом, покатая крыша кросс-купе делает машину немного ниже. Новинка оснащена безрамными дверями, наделена увеличенным дверным проемом. Автомобиль получил четырехместный салон с широким тоннелем между задними креслами. В качестве опции кроссовер может продаваться с салоном, отделанным ценными породами дерева и дорогой кожей.

Движущей силой кросс-купе Range Rover SV Coupe стал агрегат 5.0, производительность которого составляет 565 л.с. Мотор работает в паре с 8-АКПП, передающей крутящий момент на полный привод. Первую «сотню» вседорожник набирает за 5,3 с. Порог скорости автомобиля обозначен на 266 км/ч.