Новые седаны Bentley Mulsanne получат детали машин 1930-х годов

Британский премиальный бренд Bentley, подконтрольный немецкому концерну Volkswagen, готовится представить специальную версию своего седана Bentley Mulsanne. Новинка посвящена 100-летнему юбилею марки и получит комплектующие от старинного авто Bentley 1930 года выпуска.

Разработкой особого седана Bentley Mulsanne будут заниматься специалисты тюнинг-ателье бренда Mulliner. Стандартный вариант исполнения автомобиля обзавелся черным цветом кузова, черными колесными дисками и специальными вставками на кузове. Также внешность спецверсии седана примечательна хромированной полосой на капоте и специальным оформлением маскота на решетке радиатора. Помимо всего, на каждой авто начертают эмблемы в виде автографа основателя Bentley Уолтера Оуэна Бентли.

В салоне спецседана появится отделка из кожи и натурального дерева, а задние пассажиры смогут воспользоваться мини-баром. Тираж автомобилей спецсерии составит 100 экземпляров. Выход спецсерии Bentley Mulsanne W.O. Edition назначен на 2019 год.