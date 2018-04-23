В автопарке России эксперты насчитали почти 260 000 пикапов

Отечественными аналитиками подсчитано количество пикапов в России. На 1 января нынешнего года в РФ насчитывалось более 259 тысяч таких грузовиков.

Эксперты уточнили, что насчитали в России 259,3 тысячи пикапов. Автопарк страны всего на 0,6% состоит из этих машин. При этом, пикапом №1 в РФ является Toyota Hilux. 80 тысяч жителей страны остановили свой выбор на этом автомобиле. В своем сегменте модель имеет долю в 31%.

Второе место в России занято пикапом Mitsubishi L200. В России насчитывается 57 тысяч экземпляров данной модели с долей в 22%. Третью позицию занимает УАЗ «Пикап» с показателем в 25,8 тысячи экземпляров.

На четвертом месте расположился Volkswagen Amarok. На нем свой выбор в России остановили 15,2 тысячи автомобилистов. Пятую позицию занимает SsangYong Actyon Sports численностью 12,7 тысячи единиц. Во второй пятерке оказались: Ford Ranger (11,8 тыс. ед.), Nissan Navara (11,4 тыс. ед.), Mazda BT-50 (7 тыс. ед.), Nissan Pickup (6,7 тыс. ед.) и Toyota Tundra (5,6 тыс. ед.).

По словам специалистов, что в России продолжается рост спроса на легковой и легкий коммерческий транспорт. За июнь текущего года жители страны приобрели 156,3 тысячи новых автомобилей с положительным трендом в 10,8% в годовом сравнении. За январь-июнь продажи легковушек и LCV в России составили 849 221 единиц с «плюсом» в 18%.