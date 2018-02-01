На тестах замечен новый кроссовер Honda HR-V

Японская машиностроительная компания Honda вывела на дорожные тесты свой новый небольшой кроссовер Honda HR-V. В настоящее время новинка проходит испытания на дрогах Южной Европы.

На страницах специализированного портала Motor1 обнародовали шпионские фотографии японского компактного кроссовера Honda HR-V. Согласно информации, полученной от журналистов данного издания, на тестах замечена европейская версия Honda HR-V, которую продемонстрируют к концу 2018 года.

На фотографиях новый Honda HR-V представлен в минимальном камуфляже. На фото заметно, что новинка обзавелась пересмотренными бамперами, другой решеткой радиатора и переработанными фарами. В задней части появилась хромированная окантовка осветителей.

Технические параметры кроссовера пока держатся в секрете. Но в соответствии с инсайдерскими данными, Honda HR-V получит гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Агрегат работает в тандеме с 7-скоростной АКПП. Кроме всего подкапотное пространство нового кроссовера займет 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат с отдачей в 130 «лошадок», приводимый в действие «механикой» и «автоматом».