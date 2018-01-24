В России представлен новый кроссовер DFM 580

На мероприятии «Российско-китайское Экспо», которое проходит в Екатеринбурге в одно время с выставкой «Иннопром-2018», представили новый китайский кроссовер DFM 580. В КНР данный автомобиль уже вышел на рынок, а его премьера прошла весной 2018 года на выставке Auto China.

Уже стандартный вариант DFM 580 оснастили тремя рядами сидений и шесть вариантами салона. Автомобиль получил внушительную колесную базу в 2 780 миллиметров и длину в 4 680 мм, благодаря чему можно устроить грузовой отсек размером в 1960 мм.

Подкапотное пространство нового DFM 580 занимает 1,8-литровый атмосферный мотор семейства SFG18 с производительностью в 132 лошадиные силы. Кроме него предусматривается 1,5-литровый 150-сильный агрегат SFG15T. Установки приводятся в действие 5-скоростной МКПП, 6-диапазонной «механикой» или вариатором.

Базовая версия нового DFM 580 обзавелась четырьмя эйрбэгами, ABS, EBD и HD-камерой заднего обзора. На сегодняшний день новинку вывели на сертификационные тесты, а премьера автомобиля должна пройти ближе к концу нынешнего года. Стоимость нового DFM 580 пока засекречена.