На российских дорогах тестируют новый Audi Q3

На просторах интернета появились шпионские фотографии закамуфлированного прототипа нового немецкого премиального кроссовера Audi Q3, который проходит дорожные тесты на российских дорогах. В сети фотоснимки были обнародованы Давидом Меджунцом.

По непроверенной информации, дебют Audi Q3 второй генерации может пройти на Парижском автосалоне, который откроется осенью 2018 года. Интересно, что онлайн-презентация новинки может пройти раньше.

Новый кроссовер Audi Q3 прибавил в длину и ширину. Новый автомобиль обзавелся новыми фарами, пересмотренными передними и задними бамперами, и переработанной радиаторной решеткой.

Сообщается, что новый Audi Q3 построили на архитектуре MQB, что дало возможность снизить вес авто. Подкапотное пространство новинки занимает 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью в 128 лошадиных сил.