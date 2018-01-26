Lifan продал службам такси 2 000 автомобилей

В пресс-центре китайской машиностроительной компании LIfan поделились информацией о поставке российским таксопаркам 2 000 автомобилей. В настоящее время автопроизводитель имеет партнерские отношения с четырьмя службами такси.

Отмечается, что Lifan сотрудничает с такими фирмами, как «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет» и Gett Taxi. Автомобили Lifan используются как такси в Москве, Калининграде, Волгограде, Ставрополе и других российских городах. Интересно, что наиболее востребованным авто поднебесного бренда считается седан LIfan Solano, обладающий обширным салоном и вместительным багажным отсеком.

Ранее появилась информация, что за первые шесть месяцев текущего года объем российских продаж Lifan достиг отметки в 7 352 экземпляра, что на 3% превышает показатели годичной давности. Благодаря этому результату, Lifan завоевал лидерство среди всех автомобилестроителей из КНР, которые представлены на отечественном авторынке.