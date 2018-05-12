Chevrolet представила кросс-версию модели Spin Activ

Компания Chevrolet заявила, что продажи обновленного Spin Activ начнутся уже в июле этого года. Пока автомобиль будет продаваться только в Бразилии.

При обновлении автомобиль получил кросс-версию и новый обвес из пластика. Теперь Chevrolet Spin Activ выглядит намного строже и солиднее. В салоне появилось новое рулевое колесо, кондиционер и камера заднего вида. Также добавили круиз-контроль, датчики дождя и множество других дополнительных функций.

Ездит автомобиль теперь на двигателе объемом 1,8 литра мощностью 111 лошадиных сил. Может ездить как на бензине, так и на эталоне. Работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». До первой сотни разгоняется за 11,3 секунды.

В продажу Chevrolet Spin Activ выходит уже в следующем месяце и будет стоить от 16 тысяч 500 долларов.