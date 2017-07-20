На тесты выведен Audi E-Tron Quattro со странными зеркалами

Немецкий премиальный бренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, готовится представить 30 августа 2018 года свой новый полностью электрический кроссовер Audi e-Tron Quattro. Несмотря на грядущий дебют, опубликованные шпионские снимки показывают, как инженеры автопроизводителя оценивают внедрение новых технологий для новинки.

Тестовый экземпляр Audi e-Tron Quattro получил систему, соединяющую в себе камеры заднего вида и обычные зеркала, которые закреплены шпиндельными соединениями. Во многих странах ведомства, отвечающие за транспорт, по-прежнему требуют устанавливать на автомобили традиционные зеркала, а камеры запрещены. Исключением здесь выступает Япония, легализовавшая внедрение камер в 2016 году.

В Женеве в нынешнем году был презентован предсерийный Audi e-Tron Quattro и тогда марка объявила о желании провести испытания около 250 единиц прототипа на общих дорогах перед официальной премьерой. Новый Audi e-Tron Quattro обзавелся литий-ионным аккумулятором емкостью 95 кВт/ч и имеет дальность хода в 400 км. Автомобиль получил электромоторы с суммарной отдачей 436 «лошадок», но смогут выдавать и 503 л.с при временном увеличении производительности.