В России сегодня стартует производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller

Автомобильный завод «ПСМА Рус» в городе Калуга с сегодняшнего дня начинает производство микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Выпуск автомобилей будет осуществляться в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Эти версии уже можно приобрести по предварительному заказу.

Еще в апреле начали производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в комплектациях Fee и Active. Citroen SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP строятся на архитектуре EMP2. Они будут отличаться наличием кожаных сидений с поясничной поддержкой и электрической регулировкой, которая осуществляется в трех направлениях. Дополнительно шумоизолировали двигатель, а также салон. Эти автомобили называют офисом на колесах.

Ездят они на 2,0-литровом двигателе с мощностью в 150 лошадиных сил. Цены на них стартуют от 2 миллионов 800 тысяч рублей.