Осенью в России стартуют продажи нового кроссовера Geely Emgrand Cross

Geely Emgrand Cross называют молодежным кроссовером. Автомобилю уже предсказывают высокую популярность в России.

Новый внедорожник появится в России уже осенью этого года. Автомобиль занимает промежуточное место между городским хэтчбеком и классическим кроссовером.

Автомобиль оснастили дополнительной решеткой радиатора, передним приводом, кожаными сидениями и узкие фары. В салоне присутствуют как ткань и кожа, так и мягкий пластик. Поставили цветной сенсорный экран на 8 дюймов.

Под капотом Geely Emgrand Cross расположился 1,3-литровый двигатель, мощность которого достигает 133 лошадиные силы. Стоимость кроссовера в России составит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.