Skoda готовит «убийцу» кроссовера Hyundai Creta

Чешская компания Skoda готовится представить бюджетный кроссовер, который намерен составить конкуренцию Hyundai Creta. Новый автомобиль выйдет уже в 2020 году.

Skoda не собирается отставать от своих корейских и французских конкурентах в области бюджетных кроссоверов. Еще весной компания представила Vision X, его назвали прототипом новинки. Своими прямыми конкурентами, кроме Hyundai Creta, Skoda считает Renault Duster и Nissan Kicks.

В компании заявили, что продавать автомобиль он намерены в России, Индии и Бразилии. Отличительной особенностью своей разработки эксперты назвали широкий выбор двигателей (дизельных и бензиновых). Также есть вероятность выпуска электрической версии. Автомобиль строят на платформе MQB-A0-IN, которая является удешевленной модификацией используемой на Volkswagen AG MQB.