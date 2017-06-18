Стала известна стоимость нового гибрида Subaru Crosstrek

Японская автокомпания объявила цену на свой новый гибрид Subaru Crosstrek. Так, автомобиль обойдется покупателям в 23 тысячи долларов, или же в 1 миллион 454 тысячи 510 рублей.

Автомобиль уже оснащен 6,5-дюймовым информационно-развлекательным экраном, системой полного привода, системой дистанционного доступа без ключа, круиз-контролем, помощью при управлении полосой движения, экстренным торможением. Также автомобиль представлен со складным задним сидением на четыре или шесть человек. Система поддержки водителя EyeSight доступна теперь при любом оснащении салона.

Главным плюсом Subaru Crosstrek эксперты назвали возможность зарядки автомобиля даже от бытовой сети. Двигатель, предположительно, будет 2,0-литровым, работающим на бензине, мощность которого будет 152 лошадиные силы, крутящий момент в 145 Нм. Премьера Subaru Crosstrek ожидается уже к концу текущего года.