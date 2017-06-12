Porsche продолжает тестировать обновленную вариацию купе 911

На днях в сети появились шпионские снимки обновленного купе Porsche911. Фотографии были сделаны во время очередного тестирования автомобиля.

Впервые Porsche911 протестировали еще в 2015 году. Последний тест проходил в Нюрбургринге (Германия). По словам экспертов, все работы над автомобилем завершены и есть высокая вероятность того, что уже в этом году Porsche представит свою новинку публике.

Судя по фотографиям купе 911 не особо отличается от других автомобилей компании, разве что немного побольше в размерах. Есть предположение, что под капотом расположился 6-цилиндровый двигатель на турбинах. Также ожидается появление и гибридной версии. Но что уж точно известно, так это то, что Porsche911 построен на платформе ММВ.