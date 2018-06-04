Эксперты составили ТОП-5 лучших автомобилей для студентов

Конец июня обычно знаменуется проведением выпускных вечеров в школах и институтах, затем многие подростки идут на летнюю работу, чтобы накопить достаточно средств на свой первый автомобиль. Специалисты разработали рейтинг автомобилей для студентов, учитывая тот факт, что молодые хотели бы приобрести бюджетный и неломающийся автомобиль, в который в будущем не надо будет вкладывать значительные средства.

Лидером рейтинга стал немецкий хэтчбек Volkswagen Golf. Он обойдется в 120 000 140 000 рублей. Автомобиль отличается модным оформлением и 1,4-литровым 75-сильным агрегатом. Второе место досталось японскому Nissan Almera в кузове седан и хэтчбек и обойдется в 150 000 рублей. Автомобиль довольно надежен и неприхотлив.

ТОП-3 закрывает французский Renault Logan, за который придется отдать от 90 000 до 120 000 рублей. Он отличается надежностью и неприхотливостью для такси.

ТОП-5 замыкают Mazda 3 и ВАЗ-2110. Первый на вторичном рынке обойдется от 160 000 рублей и предлагается в кузове 5-дверном хэтчбек и седан. Технические параметры машины отличные, но стоит обратить внимание на качество лакокрасочного покрытия. Второй можно купить от 50 000 рублей и отличается он доступностью и низкими ценами на автозапчасти.