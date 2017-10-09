В Россию приехал новый электрофургон Renault Kangoo Z.E.

Российский филиал французской машиностроительной компании Renault объявил о сборе предзаказов на новый электрический фургон Renault Kangoo Z.E. Новинка выйдет на отечественный авторынок в трех разных вариантах исполнения.

Полностью электрический фургон Renault Kangoo Z.E. показали еще в 2016 году. Фургон можно приобрести в грузовой двухместной модификации, в версии с удлиненной базой и 5-местной грузопассажирской вариации.

Новинка обзавелась новой 33-киловаттной батарей, благодаря которой дальность хода электрофургона Renault Kangoo Z.E. в теплое время достигает 200 км, а в холодное время -120 км. Мощность электромотора составляет 60 «лошадок».

Новый Renault Kangoo Z.E. оснастили кондиционером, аудиосистемой с интерфейсом Bluetooth, подогревом внешних зеркал, водительским эйрбэгом, ABS, ESP и системой помощи при спуске-подъеме. Дополнительно машину можно оборудовать круиз-контролем, пассажирскими подушками безопасности и камерой заднего обзора. Электрический фургон обойдется россиянам от 2 619 000 до 2 769 000 рублей.