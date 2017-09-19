Выход на рынок кросс-седана LADA Vesta Cross не вызвал ажиотаж

7 июня текущего года на российском авторынке появился седан LADA Vesta Cross. Теперь эксперты трех дилеров решили порассуждать относительно востребованности нового автомобиля.

Первый специалист подчеркивает, что ожидал высокого уровня популярности LADA Vesta Cross, но в сравнении с LADA Vesta SW Cross, трехмесячных очередей не было. Второй эксперт тоже возлагал надежды на увеличенный спрос, так как отечественные автомобилисты очень любят седаны. А LADA Vesta Cross еще оказался обладателем увеличенного клиренса и пластикового обвеса. Третий автодилер отметил, что седан и универсал LADA Vesta Cross являются отличными автомобилями.

Цена автомобиля вполне приемлема, хотя за такую сумму россияне смогут приобрести Hyundai Solaris и KIA Rio в минимальной версии. Однако все автоэксперты высказали мнение, что LADA Vesta Cross еще покажет себя при обновлении автопарка граждан, которым предпочитают поддерживать отечественный автопром и имеют навыки управления современными авто.