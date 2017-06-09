В Воронеже на одной из парковок стоял «Ferrari для бедных»

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети обнародовали фотографию автомобиля с эмблемой Ferrari, находящегося на одной из городских парковок. Но воронежцы сразу поняли в чем дело, так как если присмотреться к автомобилю, то можно заметить, что это Fiat Barchetta.

С какой целью обладатель Fiat сменил эмблему автомобиля остается тайной. Вероятно, таким способом он заманивал к себе доверчивых девушек, уверяя их, что владеет премиальным спорткаром.

Интересно, что Fiat Barchetta является единственным родстером итальянского бренда. Впервые авто представили весной 1995 года на Женевском автосалоне. Когда инженеры начали разработку проекта Fiat Barchetta, они руководствовали стремлением вернуться к стилистике открытых спортивных автомобилей 1960-х годов, применяя при этом прогрессивные технологи 1990-х.