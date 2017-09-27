Скоростной спорткар Porsche 1956 года пустят с молотка в США

На торгах Sotheby’s выставили спорткар Porsche 356 A Super Speedster 1956 года с кузовом в цвете «Белый лёд». Всего было создано 645 таких автомобилей.

Продаваемый Porsche обладает богатой историей, сразу после выпуска его отправили в штат Пенсильвания Мэнни Смиту. Первый владелец проехал на спорткаре 50 000 км, после чего продал его в 1967 году за 2 000 долларов. Эти деньги понадобились Смиту на покупку частного самолёта.

Второй хозяин, Роберт Хоури, прокатился на Porsche 356 A Super Speedster по всей Европе, после чего вернулся в Штаты. Именно эта машина стала первой в коллекции спортивных авто Роберта. Позднее он приобрёл ещё одну модель немецкой марки – Porsche 356 Continental 1955 года.

В последствии Porsche 356 A Super Speedster получил его сын, Бобу Хоури, который практически не ездил на ретрокаре и бережно хранил его в течение 51 года. На сегодняшний день, несмотря на солидный возраст в 62 года автомобиль находится в идеальном состоянии.

Машина покинула конвейер с инструментами, запасом оптики, накладками на бампер и сертификатом подлинности. Что касается салона, отделанного красной кожей, его отреставрировали.