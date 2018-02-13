Возросли цены почти на автомобили Subaru

Японская автокомпания Subaru увеличила цены практически всех моделей своих автомобилей в России. Данные предоставило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

На японские автомобили увеличили цены от 30 до 100 тысяч рублей. Не очень сильно пострадал Subaru Forester. Он увеличился в цене всего на 30 тысяч рублей, и теперь за него необходимо будет отдать около 1 миллиона 699 тысяч рублей. На точно такую же сумму подняли цену за Subaru XV и достигает теперь 1 миллиона 599 тысяч рублей.

На внедорожник Subaru Outback увеличили цену на 40 тысяч рублей и теперь его он стоит 2,5-3,3 миллиона рублей. Дороже всех теперь стоят автомобили Subaru WRX и WRX STI. И за них придется выложить на 50-100 тысяч рублей больше. Из-за чего произошло такое стремительное подорожание компания не говорит.