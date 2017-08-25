УАЗ "Патриот" обзаведется новым бензиновым двигателем

Инженеры российской автомобилестроительной компании «УАЗ» решились на модернизацию своего внедорожника УАЗ «Патриот». В следующем году машину обустроят 150-сильным бензиновым мотором объем 2,7 литра, который работает в паре с 6-секционной АКПП.

Такой информацией поделилось сообщество «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте». Помимо того автомобиль оснастят новой системой охлаждения агрегата и пересмотренным передним мостом, позаимствованным от УАЗ «Профи».

В настоящее время под капотом УАЗ «Патриот» разместился 2,7-литровый двигатель с производительностью 135 лошадиных сил, который приводится в действие 5-ступенчатой МКПП, раздаточной коробкой и подключаемым полным приводом. За внедорожник автолюбителям придется выложить от 719 000 рублей.

В конце мая появилась информация о том, что «УАЗ» выводит на рынок экспедиционную модификацию УАЗ «Патриот», предназначенную для преодоления сложного бездорожья. Внедорожник снабдили пакетом дополнительного оборудования Off-Road, специальным багажником на крыше, лестницей на задней двери, шинами BF Goodrich All-Terrain и лебедкой.