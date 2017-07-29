Главный конкурент Tesla кроссовер Nio ES8 стал серийным

Электромобиль Tesla Model X обзавелся сильным конкурентом в лице китайской новинки Nio ES8. В продажу автомобиль еще не поступил.

Множество китайских автокомпаний пытались подражать Tesla, но по-настоящему достойную конкуренцию ей сумела составить лишь Nio. Новый электромобиль Nio ES8 уже поразил многих экспертов.

Под капотом кроссовера расположилось два электродвигателя, выдающих в сумме 653 лошадиные силы, при этом крутящий момент достигает 840 Нм. На полном заряде Nio ES8 проедет 355 километров. Кроме этого было заявлено о наличии автопилота.

Премьера автомобиля была запланирована еще на апрель 2018 года, но пока компания серьезно отстает от графика. Трудности вызваны в первую очередь тем, что Nio не имеет собственного отдельного завода. Скорость изготовления электромобилей составляет 5 единиц в час. К концу июня компания запланировала выпустить 550 автомобилей.

Стоимость Nio ES8 составит 70-85 тысяч долларов, в то время как Tesla Model X в Китае стоит около 120 тысяч долларов.