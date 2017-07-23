Опубликованы фото бюджетного хэтчбека Toyota на базе Suzuki Baleno

В сети опубликовали первые изображения бюджетного хэтчбека компании Toyota, созданного на базе Suzuki Baleno. Еще в марте 2018 года Toyota завила, что будет выпускать две новые модели кроссоверов на базе Suzuki Vitara Brezza и Suzuki Baleno специально для Индии.

Производство автомобилей будет налажено на индийском заводе Maruti Suzuki. Если первые изображения Suzuki Vitara Brezza появились еще в начале весны, то увидеть Suzuki Baleno мы смогли только сейчас.

Этот бюджетный кроссовер оснастили 1,2-литровым турбированным двигателем с мощностью в 90 лошадиных сил. Для экономии производители предусмотрели еще и дизельную установку.

В автомобиле присутствуют две подушки безопасности, мультимедийная система, кондиционер на ручном управлении и система помощи водителю.

Стоимость Suzuki Baleno составляет около 600 тысяч рублей. Есть даже вероятность того, что кроссоверы в будущем могут попасть и на российский авторынок.