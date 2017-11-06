Илону Маску пришлось выкупить акции Tesla на 25 млн долларов

Глава Tesla Илон Маск был вынужден выкупить акции своей компании. В настоящее время автокомпания переживает нелегкие времена.

За 72,5 тысячи акций компании основателю пришлось выложить 24,9 миллиона долларов, что следует из официальных документов Tesla. За одну акцию Илон Маск выплачивал по 343-347 долларов. Ранее, в начале мая этого года, владелец уже выкупил 33 тысячи акции компании, потратив на это 9,9 миллиона долларов.

Илон Маск уже выступил с заявлением, что ему придется уволить не менее 4 тысяч сотрудников, что составляет около 9% от всего персонала. На данный момент в штате компании насчитывается около 46 тысяч человек.

Такие радикальные действия вызваны нелегкой ситуацией в компании. Так, в первом квартале этого года Tesla в убытке потеряла 709,551 миллионов долларов. В прошлом году этот показатель был в 2,1 раза меньше.