Стало известно, как будет выглядеть новый хэтчбек Audi A1

Сегодня в сеть попали первые официальные снимки нового хэтчбека Audi A1. Возле этой модели компания создала уже нешуточный ажиотаж.

Немецкая компания Audi представила хэтчбеки в двух версиях, которые получили названия 35 TSI и 40 TSI. От предыдущего поколения автомобили отличаются динамичным и стильным внешним дизайном. В экстерьере присутствуют заимствования у внедорожника Q2: агрессивные бампера, задние диффузоры, дверные пороги и т. д.

Основу автомобилей составляет платформа MQB A0, при создании которой использовались алюминий и сталь. Так как эта модель увеличенная, в салоне станет заметно просторно. Эти версии Audi A1 вполне можно назвать оспортивленными, так как создатели добавили спортивное рулевое колесо, а также сиденья.

Моторная гамма Audi A1 представлена агрегатами от VW Polo. Мировая презентация хэтчбека Audi A1 состоится в Парижском автосалоне. Продажи хэтчбеков стартуют уже в конце текущего года.