Новый бюджетный хэтчбек Toyota Aygo едет покорять Европу

В обозримом будущем на европейский авторынок выйдет новый небольшой хэтчбек Toyota Aygo. Первоначально автомобиль появится в Британии в двух вариантах исполнения.

Отмечается, что за автомобиль с трехдверным кузовом автомобилисты выложат от 13 000 долларов, «пятидверка» же обойдется в 13 400 долларов. Официальная премьера бюджетного хэтчбека Toyota Aygo прошла в Женеве весной нынешнего года. Новинку обустроили 15-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, иными фарами, переработанными бамперами, а цветовая гамма пополнилась оттенками Magenta и Blue.

В салоне следует выделить новые материалы отделки, переделанную приборную панель и новую систему освещения. Топовая версия хэтчбека Toyota Aygo оборудована комплексом безопасности Toyota Safety Sens. Под капот новинка получила измененный двигатель, генерирующий 72 лошадиные силы.