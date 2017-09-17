Эксперты оценили радикальное преображение Toyota Camry

Так как большинство фанатов назвали Toyota Camry скучной, компания не растерялась и представила новый вариант данной модели. Никто не ожидал такого радикального поворота событий.

Садясь за руль обновленного автомобиля, сразу же бросается в глаза кресло, которые гораздо ниже обычного, длинный ход рулевой колонки, новая панель приоров, а также центральная консоль, которую немного развернули к водителю. В дизайне салона Toyota решительно отказалась от прямых линий.

В основу Toyota Camry легла фирменная платформа TNGA. Специально для России Toyota сохранила двигатели на 2 и 2,5 литра мощностью в 150 и 181 лошадиную силу соответственно. Эти двигатели приспособлены к работе на бензине АИ-92. В результате того, что автомобиль прибавил в весе около 100 килограмм, разгон до 100 км/ч снизился до 10 секунд. В добавок ко всему этому компания также предлагает еще один вариант двигателя на 3,5 литра, мощность которого специально для России снизили с 300 лошадиных сил до более комфортных 249. С ним же автомобиль до сотни разгоняется за 7,7 секунды. Этот двигатель экономичный, позволяющий экономит до 0,5-1 литра топлива на 100 км.

Стоимость обновленного Toyota Camry пока неизвестна. Предыдущая версия в России стоит от 1 миллиона 400 рублей. Известно лишь только, что новинка, скорее всего, будет даже дешевле.