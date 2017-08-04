61% машин автопарка России собраны в стране

Российский автопарк насчитывает немного более 42 млн легковушек по данным на 1 января текущего года. 25,8 млн транспортных средств выпущены в РФ. 16,5 млн автомобилей произвели отечественные бренды, а на иностранные марки пришлось 9,3 млн машин.

Российский автопарк на 16,1% состоит из автомобилей японского производства (6,8 млн единиц). Немецкие машины исчисляются в РФ в количестве 3,5 млн экземпляров (8,2%). Также парк легковушек России на 2,7% состоит из автомобилей из Южной Кореи (1,2 млн единиц). Британские машины исчисляются в РФ в количестве 1,1 млн экземпляров (2,5%).

Узбекские автомобили зарегистрированы в России в количестве 749 тысячи единиц. Французские машины зарегистрированы в стране в количестве 725 тысяч экземпляров. Автопарк РФ включает в себя 473 тысячи легковых транспортных средств, выпущенных в Украине. Чешские автомобили исчисляются в стране 429 тысячами единиц.