Новое купе Mazda RX-9 показалось на первых рендерах

До презентации купе Mazda RX-9 еще немало времени, поэтому независимые дизайнеры решили показать свое видение новинки. В основу рендерных изображений легли шпионские фото и информация о том, что Mazda RX-9 будет выполнен в духе концепта RX Vision.

Стоит отметить, что на сегодняшний день имя для модели еще не подтверждено. Но, согласно стратегии компании, преемник RX-7 и RX-8 получит название Mazda RX-9.

В модельной линейке новинка расположится на ступеньку выше родстера MX-5 Miata. Оба автомобиля будут иметь переднее расположение мотора и задний привод. Что касается дизайна, купе Mazda RX-9 будет выполнено в фирменной стилистике бренда Kodo.

Ожидается, что под капот новое купе получит 1,6-литровый роторный двигатель SkyActiv-R и электрический мотор. Мощность гибридной установки составит порядка 450 л.с., что позволит Mazda RX-9 конкурировать с Porsche 911 Carrera.