Nissan X-Trail назвали самым продаваемым среди других моделей Nissan в России

Согласно заявлению «АВТОСТАТ», Nissan X-Trail является самым продаваемым среди других автомобилей компании. Причем данное заявление относится как к новым, так и к подержанным автомобилям.

Только в январе - феврале на вторичном рынке было продано 85 795 экземпляров Nissan X-Trail, а официальным дилерам Nissan в России только в прошлом месяце удалось реализовать 1766 экземпляров. Продажи новых Nissan X-Trail увеличились на 14%. Также особым спросом пользуются Nissan Qashqai, Nissan Teana, Nissan Note и Nissan Tiida.

Компания Nissan выпустилка обновленную версию Nissan Juke. Продажи нового кроссовера в России уже начались. Цены на новинку стартуют от 1 миллиона 200 тысяч рублей.