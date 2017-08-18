В Ле-Мане представили Ferrari 488 Pista в версии Piloti Ferrari

Дебютировал спорткар 488 Pista Piloti Ferrari на суточном марафоне «24 часа Ле-Мана». Данная модель автомобиля является эксклюзивной, сделанной на заказ.

Итальянская компания Ferrari заявила, что спорткар 488 Pista Piloti Ferrari не выйдет в продажу, так как он был изготовлен специально для участников спортивной программы компании.

Номер «51» и флаг Италии на капоте создатели позаимствовали у Ferrari 488 GTE, занявшего первое место в выносливости на прошлых соревнованиях WEC. Вставки с итальянским флагом можно увидеть и в салоне спорткара. Как завили производители, пятьдесят первый номер можно заменить на любой другой по желанию клиента.

Работает 488 Pista Piloti Ferrari на двигателе V8 объемом 3,9 литра и с мощностью 720 в лошадиных сил. Этот двигатель признали «Всемирным мотором 2018 года». До первых 200 км/ч автомобиль разгоняется за 7,6 секунды. Спорткар 488 Pista Piloti Ferrari компания представила всего в четырех цветах: красном, синем, серебристом и черном.