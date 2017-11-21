Спортивный Bentley Bentayga V8 появился в России

До авторынка России добрался обновленный кроссовер Bentley Bentayga V8. Вседорожник обзавелся более производительным агрегатом, новыми опциями салона, а также небольшими внешними изменениями, делающими экстерьер автомобиля более «мускулистыми».

Движущей силой кроссовера Bentley Bentayga V8 выступает бензиновый турбодвигатель объемом 4.0 литра мощностью 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 с. Порог скорости вседорожника обозначен на отметке в 290 км/ч.

Опционально интерьер кроссовера Bentley Bentayga V8 дополняется глянцевыми карбоновыми панелями, сменяющими стандартные шпоновые вставки. Кроме того, автомобиль можно с доплатой приобрести с иным рулевым колесом с особой отделкой из кожи и дерева. Внешняя составляющая обновленного вседорожника стала несколько брутальнее за счет рельефных, скульптурных линий кузова, для которого теперь доступен насыщенный красный оттенок Cricket Ball.

Обновленный Bentley Bentayga V8 обзавелся усиленными тормозами, которые обеспечивают карбон-керамические диски диаметром 440 и 370 мм соответственно спереди и сзади. Ценник кроссовера для России дилеры для СМИ еще не озвучили.