Mitsubishi выпустит бюджетную версию своего кросс-вэна Xpander

Японские разработчкии из Mitsubishi поделились планами о расширении линейки нового вседорожного минивэна Mitsubsihi Xpander. Тперь автомобиль обзаведется более дешевой версией с салоном, рассчитанным на пять человек.

Бюджетный Mitsubishi Xpander оснастили ABS, ESP, эйрбэги водителя и переднего пассажира, кондиционер, тканевая обшивка кресел, 16-дюймовые штамповые колесные диски и фирменная мультимедийная установка с четырьмя колонками. Моторный отсек Mitsubishi Xpander занимает 1,5-литровый 120-сильный агрегат, работающий вместе с 5-диапазонной МКПП и передним приводом. Более дорогие модификации получили 4-ступенчатый гидромеханическую АКПП.

Следует сказать, что в модельном ряду бренда Mitsubishi Xpander расположилась ниже Mitsubishi Eclipse Cross. Размеры кросс-вэна составляют 4475X1750X1700 мм, а величина колесной базы достигает 2 775 миллиметров.

Стоимость бюджетного минивэна Mitsubishi Xpander пока держатся в секрете. На сегодняшний день наиболее доступная версия автомобиля в Индонезии предлагается за 787 000 рублей по нынешнему курсу.