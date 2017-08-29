Накануне ЧМ-2018 в России опять заработал сервис аренды автомобилей Hertz

В России теперь можно воспользоваться сервисом аренды автомобилей Hertz. Прекратил свою работу он еще в августе предыдущего года из-за снижения прибыли. Возобновили его деятельность из-за ЧМ-2018. Компания заявила, что полностью готова предоставить российским и иностранным клиентам сервис на высшем уровне.

Арендовать автомобиль можно будет в аэропортах Домодедова и Шереметьево в Москве, а также в аэропортах Сочи и Санкт-Петербурга.

Компания представила широкий выбор автомобилей на любой вкус. В среднем за сутки аренда обойдется в 12 тысяч рублей. При этом бензин не входит в стоимость аренды.

Hertz – сервис известный во всем мире. В России он начал свою работу с 1996 года. По состоянию на август 2017 года у Hertz в России было около 350 автомобилей.