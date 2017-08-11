KIA в июне подняла цены семь моделей в России

По итогам мониторинга цен на автомобили KIA 2018 года выяснилось, что они подорожали на 15-30 тысяч рублей.

О последнем повышении цен сообщалось в мае. На 15 тысяч рублей возросла цена на автомобили Rio X-Line, Ceed SW, Rio; на 20 тысяч – Ceed и Optima; на 25 тыс. руб. – Sportage и на 30 тысяч – Stinger.

Повышение цен связано с хорошей продажей автомобилей KIA в России. Так, по сравнению с предыдущим годом, компания улучшила результаты на 33%, продав уже 91 353 автомобиля в этом году.

KIA очень популярна в России, а KIA Rio является самым продаваемым автомобилем в РФ.