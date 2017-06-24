В США старый УАЗ-469 ушел с молотка за миллион рублей

Российская техника весьма редко появляется на зарубежных аукционах, но в конце мая в США состоялись торги, на которых продавался старый УАЗ-469. Более того, автомобиль нес службу в ГДР.

В американском Индианаполисе компания Mecum провела очередные торги. В их рамках продавались классические и редкие автомобили марок из США, Европы и Японии, однако один из автомобилей особенно выделился из «толпы». Речь идет о советском внедорожнике УАЗ-469, сошедшем с конвейера в 1987 году. Автомобиль проехал всего 11 000 км.

Внедорожник УАЗ-469 ушел с молотка за 16 500 долларов (примерно миллион рублей). Приблизительно за такие же деньги на аукционе Mecum были проданы Lincoln Continental 1973 года или Ford Mustang 1966 года. Примечательно, что экземпляры вроде Mercedes-Benz CL 500 2005 года, Chevrolet Corvette 1996 года или Porsche 928S 1985 года были проданы на торгах в 1,5-2 раза дешевле, чем старый УАЗ.