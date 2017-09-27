Названы регионы РФ‍ с самыми высокими продажами кроссоверов с пробегом

Эксперты «Автостат Инфо» назвали лидирующие региональные рынки России с высокими продажами SUV и авто, обладающих повышенной проходимостью по бездорожью с пробегом. Для обзора были использованы данные по продажам бывших в употреблении «спортивно-утилитарных автомобилей» 2018 года.

В рейтинге лидирует Москва с результатом в 26,7 тысячи проданных авто. Второе место у Подмосковье - там продано 23,5 тысячи автомобилей. На третьей ступени Амурская область, где перепродано более 15 тысяч экземпляров. Четвертым оказался Санкт-Петербург с 14 тысячами проданных авто, а пятое место занял Краснодарский край, на его счету 12,5 тысячи машин.

После идут Свердловская область, где продано около 10 тысяч автомобилей, Новосибирская область - почти 9,3 тысячи, Нижегородская область - 8,6 тысячи и Башкортостан - немного менее 8,3 тысячи кроссоверов.

Рынок б/у автомобилей с каждым годом растёт. В мае 2018 года объем рынка машин с пробегом в России на 11,4% выше результата годичной давности. Лидером рынка является LADA 211, вторую позицию занимает Ford Focus, на третьей строчке седан LADA 2107, четвертое место у Nissan X-Trail.