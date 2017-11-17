Пикап Mitsubishi L200 стал доступнее в России

Компания «ММС Руc» запускает в России спецпредложение на покупку пикапа Mitsubishi L200. Суть акции заключается в том, что автомобиль предлагается с АКПП по цене версии модели с МКПП.

В рамках спецпредложения «автомат по цене механики» потребителю предлагается прямая выгода в 300 000 рублей при покупке модели Mitsubishi L200. Все официальные дилерские центры японской марки в России задействованы в новой акции.

Уточним, что акция затрагивает пикапы Mitsubishi L200 только с АКПП. Тираж акционных машин лимитирован. Кроме того, спецпредложение нельзя суммировать с другими программами.

В мае в России появилась спецверсия пикапа Mitsubishi L200 под названием Black line. Она предлагается в сборке Intense. Машина оборудована мотором 2.4 с МКПП и фирменным полным приводом Super Select 4WD. Новинка продается за 2 242 000 рублей.